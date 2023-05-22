الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التوعية بأخطار المخدرات الرقمية" في حلقة بحثية بثقافة الإسماعيلية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية حلقة بحثية بعنوان "دور الأسرة في التوعية بأخطار المخدرات الرقمية وصورها"، ضمن مجموعة من المحاضرات والحلقات البحثية التثقيفية والتوعوية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بمواقعها الثقافية.

بدأت الحلقة بكلمة الشاعر مدحت منير الذي أشار إن المخدرات الرقمية من أخطر أنواع المخدرات علي الأطفال والكبار، وتحدثت د. هالة أبو بكر استشاري صحة نفسية ومعالجة إدمان، وتناولت عددا من النقاط لتوضيح موضوع المحاضرة ومنها ماهية المخدرات الرقمية، ومتي تم اكتشافها، وتأثيرها علي العقل، وطرق الوقاية منها والتوعية ضدها، حيث أوضحت أن المخدرات الرقمية هي ملفات صوتية تعمل على تذبذبات مختلفة لكل أذن وتحتاج لسماعات معينة حيث تؤدي إلى تغيير في كهربية الدماغ وتعمل على تحفيزها في محاكاة للتغيرات التي تحدثها المخدرات الحقيقية، مشيرة إلى أن هذا النوع من المخدرات انتشر لدى الغرب قبل خمس سنوات ومؤخرا سلط الإعلام العربي الضوء عليه.

وتناولت د. يمني عمر استشاري صحة نفسية وتعديل سلوك، أثر المخدرات المستخدمة على المخ، منوهة لأهمية دور الأسرة وضرورة حث الأبناء على المشاركة في أنشطة اجتماعية وتطوعية تفرغ طاقاتهم، وتعمل على تقوية الروابط بينهم بما يضمن مصارحتهم بما يجول في أنفسهم، وأضافت أن العديد من الأبحاث أكدت أن الموسيقى الصاخبة تحدث أضرارا في الجهاز العصبي، ومنها دراسة أجريت على مجموعتين من الشباب، تم خلالها فحص الخلايا العصبية والسمعية لهم، وتبين أن الذين كانوا في مجموعة مدمني الموسيقى الصاخبة، تعرضوا لتأثير أحدث أضرارا في الخلايا العصبية والقشرة السمعية، في حين أن افراد المجموعة الثانية لم يتعرضوا لهذه الآثار .

كما تحدث مهند سمير عن كيفية الوقوع في فخ الإدمان وإدمان العادات الضارة بالمخ، موضحا أن الاستماع للمخدرات الرقمية يسبب شعورا برجفة وتشنجات بالجسم، وأن المخدرات الرقمية على تؤثر على الحالة النفسية والجسدية للمتعاطي، وتعمل على إبعاده وعزله عن الحياة الاجتماعية، وتسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية للفرد بسبب انعزاله عن الواقع.

قصر ثقافة الإسماعيلية دور الأسرة في التوعية البحثية التثقيفية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الشاعر مدحت منير اخطر انواع المخدرات

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني

"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال بعثة إسبانية للتنقيب عن الآثار فى إهناسيا

القصة الكاملة.. كيف تصدّر محمد رمضان الترند بالدولارات؟

الزمالك يفكر فى خطف نجم الإسماعيلى.. وهذا ما طلبه المدير الفنى من ميدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس