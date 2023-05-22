الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة المهن السينمائية تدعم مهرجان الغردقة لسينما الشباب

فودة والباسوسي
فودة والباسوسي

التقى المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين والكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب المقرر انطلاق دورته الأولى في الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر المقبل.

واستعرض فودة والباسوسي خلال اللقاء تفاصيل المهرجان في دورته الأولى والخطوات التي قطعها المهرجان وتم الإعلان عنها مؤخرا.

وأكد "فودة" دعم نقابة السينمائيين للمهرجان باعتباره نافذة سينمائية مهمة للشباب سواء في التنافس فيما بينهم علي الجوائز المخصصة للأفلام في مسابقاته أو التعرف علي المدارس السينمائية الجديدة في العالم من خلال الأفلام التي يعرضها المهرجان في برامجه وأقسامه المختلفة.

وقال إن النقابة باعتبارها أقدم وأعرق النقابات المصرية منذ الإعلان عن تأسيسها في أربعينات القرن الماضي قبل التأسيس الرسمي عام 1955 وهي داعم أساسي لكل الأحداث الفنية خاصة السينمائية منها ومن الطبيعي أن تقف بكل قواها أمام هذا الحدث السينمائي خاصة وأنه موجه للشباب سواء كصناع أفلام أو كجمهور متذوق لفن السينما.

نقابة السينمائيين مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الغردقة المخرج مسعد فودة

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