الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في ذكرى ميلادها.. تعرف على قصة تدخل أم كلثوم لعودة مها صبري للغناء

مها صبرى
مها صبرى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة مها صبري، التى ولدت في 22 مايو عام 1932، وهي ممثلة مصرية ولدت في القاهرة، وتزوجت عدة مرات، وأعجب بها واحد من رجال المشير عبد الحكيم عامر، وتوقفت عن الغناء، بعد زواجها منه حتى تدخلت أم كلثوم من أجل عودتها مرة أخرى.

حياة مها صبري العائلية

تزوجت مها صبرى 3 مرات وأنجبت العديد من الأبناء، وتزوجت المرة الأولى في سن صغير من رجل يكبرها في العمر، وكان يحبها ولا يرفض لها أي مطلب مهما كلفه الأمر وقد أنجبت منه ابنها الأول مصطفى، ولكنها طُلقت منه بعد عامين من الزواج.

وفى المرة الثانية تزوجت من تاجر ميسور الحال، وأنجبت منه بنتين، وهم نجوى وفاتن، وطلقت بعد مدة زمنية صغيرة.

الزواج الثالث وتدخل أم كلثوم لعودتها للغناء

وللمرة الثلاثة أعجب بها مسؤول كبير من رجال المشير عبد الحكيم عامر، وهو علي شفيق، فعرض عليها الزواج مقابل اعتزال الفن فوافقت على الفور.

وأعطاها زواجها من على شفيق نفوذاً كبيراً في البداية، لكن هذا الزواج كان له عواقب سيئة بعد حملة الإقصاء التي شُنت على المشير، ومن بينهم علي شفيق، فلم تستطع أن تعود إلى الغناء إلاّ بعد أن تدخلت أم كلثوم لصالحها.

حياتها الفنية

مثلت مها صبرى وغنت في مجموعة من الأفلام منها “لقمة العيش” مع الفنان صلاح ذو الفقار عام 1960، واختار لها الفنان عبد السلام النابلسي اسمها الفنى، كما مثلت أفلاماً مع حسين صدقي وإسماعيل ياسين.

وقدمت العديد من أشهر أغانيها منها «ما تزوقيني يا ماما» التي غنتها في فيلم منتهى الفرح عام 1963، كما شاركت المغني ماهر العطار في البرنامج الإذاعي «أمطار الربيع».

أعمالها السينمائية

- عودة الحياة

- حسن وماريكا

- أحلام البنات

-  لقمة العيش

- حب وحرمان

- حب وعذاب

- أنا العدالة

- إسماعيل يس في السجن

- حلوة وكدابة

- حكاية غرام

- بين القصرين

- منتهى الفرح

- القاهرة في الليل

- العمر أيام

- حكاية العمر كله

- تنابلة السلطان

- السكرية

- دنيا

- الحياة نغم

- كباريه الحياة

- يا ما أنت كريم يا رب

المسلسلات

- ناعسة

وفاتها

وفى عام 1988، توفت الفنانة مها صبرى، بعد صراع مع المرض، إثر إصابتها بقرحة المعدة استمر قرابة الأربع سنوات عانت في آخرها من الغيبوبة الكبدية وتوفيت في 16 ديسمبر 1989.

الفنانة الكبيرة مها صبري ممثلة مصرية عبد الحكيم عامر الغناء أم كلثوم المشير عبد الحكيم عامر تاجر ميسور

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