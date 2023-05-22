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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ6 قرى في 4 مراكز

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المخطط التفصيلي لـ 6 قرى بنطاق 4 مراكز، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أنه تم  اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر مجاهد التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور بمركز كوم حمادة، و إعتماد المخطط التفصيلي لقرية الوفائية التابعة للوحدة المحلية بمركز الدلنجات،و اعتماد المخطط التفصيلي لقريتى الستمائة، شلتوت التابعتين للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى بمركز حوش عيسى. 

 وأوضحت أنه تم أيضا اعتماد المخطط التفصيلي لقرية إبيا الحمراء، التابعة للوحدة المحلية بالمسين بمركز الدلنجات، إعتماد المخطط التفصيلي بقرية أم صابر، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر. 

- اعتماد المخططات التفصيلية تم وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008

 من جهتها، صرحت المهندسة منال عبد المنعم  مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه قد تم اعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

وأشارت مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني. 

من ناحية أخرى أكدت المهندسة منال عبد المنعم  مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، أنه جارى العمل على فحص جميع القرى والمدن بالتعاون مع الإدارات الهندسية داخل كل مركز، من أجل المساهمة في الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لجميع مدن وقرى محافظة البحيرة وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

4 مراكز التخطيط والتنمية البناء المخالف إله البحيرة الهيئة العامة للتخطـيط العمرانـى الهيئة العامة

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