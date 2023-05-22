توريد 8500 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة أن أعمال توريد محصول القمح تسير بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة حتى صباح اليوم 224 ألف طن بتوريد أمس 8500 طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830، حيث بلغ عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية تتجاوز 627 ألف طن، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على قمح محلي، ومع بدء موسم توريد محصول القمح بالبحيرة.

كما أكدت أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي بين جميع المحافظات.

كما وجهت الدكتورة بضرورة المراجعة الدورية لكل التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين، حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح؛ للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، حيث تبدأ أعمال لجان استلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة مساء في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة، صباح أمس، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، حيث تمكن الحملة من ضبط 15 طن قمح تم تجميعها من أجل إعادة بيعها في السوق السوداء من أجل المساهمة في تحقيق أرباح مالية غير شرعية وتم تحرير محضر بالواقعة.