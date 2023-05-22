الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إلغاء عام دراسي كامل لـ9 طلاب بالجيزة بسبب الغش بالموبايل

أرشيفية
أرشيفية

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إلغاء عام دراسي كامل لـ9 طلاب بإدارات بولاق الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية، لحيازة هاتف محمول داخل اللجان ومحاولة الغش.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الرادعة التى تتخذها وزارة التربية والتعليم برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وبناء على التعليمات المشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تم إلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والموجهين والمقيمين داخل اللجنة وأمن اللجنة وإحالتهم للشؤون القانونية للتقصير في عملهم.

أحمد راشد محافظ الجيزة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات الرادعة اصطحاب ار محافظ الدقهلية التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يساهم بـ75% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى

تأجيل محاكمة متهمين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى لـ20 يونيو

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر وغينيا

تحرير 222 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية

حبس 3 لاتهامهم بالاتجار فى الآثار بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس