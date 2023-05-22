إلغاء عام دراسي كامل لـ9 طلاب بالجيزة بسبب الغش بالموبايل

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إلغاء عام دراسي كامل لـ9 طلاب بإدارات بولاق الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية، لحيازة هاتف محمول داخل اللجان ومحاولة الغش.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الرادعة التى تتخذها وزارة التربية والتعليم برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وبناء على التعليمات المشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تم إلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والموجهين والمقيمين داخل اللجنة وأمن اللجنة وإحالتهم للشؤون القانونية للتقصير في عملهم.