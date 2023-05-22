ضبط 14 قضية متنوعة و1596 مخالفة مرورية عبر المنافذ

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كل المنافذ، للتصدى لكل محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمة عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، قضيتي تهريب بضائع وأقراص مخدرة، وتنفيذ 397 حكمًا قضائيًا، و12 قضية في مجال الأمن العام، و1596 مخالفات مرورية وتنفيذ 178 حكامًا قضائيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.