أرباح "العربية للصناعات الهندسية" تقفز 367% خلال الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية لشركة العربية للصناعات الهندسية، خلال الربع الأول من العام الجاري، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 367.3%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أنها حققت أرباحاً بلغت 13.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 2.91 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 49.02 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 29.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

يشار إلى أن العربية للصناعات الهندسية حققت أرباحاً بلغت 15.59 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 12.74 مليون جنيه في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 135.15 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 103.37 مليون جنيه في العام السابق له.

من ناحية أخرى قالت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة جهينة للصناعات الغذائية، بإغلاق جلسة يوم الإثنين الموافق 5 يونيو المقبل.