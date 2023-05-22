الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "العربية للصناعات الهندسية" تقفز 367% خلال الربع الأول من 2023

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة العربية للصناعات الهندسية، خلال الربع الأول من العام الجاري، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 367.3%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أنها حققت أرباحاً بلغت 13.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 2.91 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 49.02 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 29.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

يشار إلى أن العربية للصناعات الهندسية حققت أرباحاً بلغت 15.59 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 12.74 مليون جنيه في 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 135.15 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 103.37 مليون جنيه في العام السابق له.
من ناحية أخرى قالت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة جهينة للصناعات الغذائية، بإغلاق جلسة يوم الإثنين الموافق 5 يونيو المقبل.

البورصة المصرية البورصة المصرية اليوم إفصاح العربية القوائم المالية بورصة مصر

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يساهم بـ75% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى

تأجيل محاكمة متهمين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى لـ20 يونيو

تحرير 222 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر وغينيا

حبس 3 لاتهامهم بالاتجار فى الآثار بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس