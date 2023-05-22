الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محلية البرلمان تشيد بجهود هيئة النقل العام بالقاهرة في الأداء العام لترشيد الموازنة

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرض اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، الموازنة العامة للهيئة امام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمنعقد الآن برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة وقال إن "الباب الأول المتعلق بالأجور فى مشروع الموازنة الجديدة يبلغ مليار و820 مليون بواقع 57% من إجمالى الموازنة المخصصة للهيئة، وبزيادة 30 مليون عن موازنة العام 22/23، والمصروفات مليار و395 مليون جنيه بواقع 43% من إجمالى الموازنة بزيادة 45 مليون جنيه عن العام الماضى، وفيما يخص الوقود والزيوت تبلغ 333 مليون جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، فى حين أن المخصصات فى موازنة 22/23 كانت تبلغ 390 مليون جنيه، والتذاكر مقدر لها تقريبا 2 مليون جنيه تقريبا؛ وتكلفة الأصول 372 مليون جنيه بزيادة 67 مليون عن موازنة عام 22/23، وفيما يخص مصروفات الصيانة ربط 23/24 بلغت  2.8 مليون، فى حين أنها كانت 5 ملايين فى موازنة 22/23 أقل عن العام الجارى بواقع 2.2 مليون جنيه وهذا يعود إلى أن الهيئة تقوم يعمل الصيانة اللازمة فى ورش الهيئة خاصة وأن كانت هذه الصيانة لا تتطلب أجهزة أو جهود غير عادية.

 وقال رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الإيرادات المقدرة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024 تُقدر بمليار و120 مليون جنيه، تتمثل فى التذاكر والاشتراكات وإيرادات أخرى تبلغ 371 مليون جنيه.

ومن جانبه وقال النائب أحمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، إن هناك جهود ملموسة فى أداء الهيئة، وأن الحوكمة نتج عنها تقليل الاعتمادات للباب الثانى الخاص بالمصروفات. 

بينما قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن الهيئة تقوم بأداء جيد وتعمل بشكل احترافي مع الاحتياجات فى ظل الظروف الراهنة، وهناك جهود على الأرض ملموسة، فى حين أن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس لديه تخوفات على أداء الهيئة، متمنيا أن يكون هناك المزيد من الخدمات الطبية للعاملين بالهيئة، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الإدارة المحلية بمجلس النواب الجهاز المركزى للمحاسبات الموازنة العامة للعام المالى النائب محمد الحسيني النائب عمرو درويش

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