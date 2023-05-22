الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

تغريم "ميتا" 1.3 مليار دولار لنقلها بيانات مستخدمى الاتحاد الأوروبى إلى أمريكا

ميتا
ميتا

فرضت غرامة قياسية تبلغ 1,2 مليار يورو (1,3 مليار دولار)، على شركة ميتا المالكة لـ"فيسبوك" لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، حسبما أعلنت الهيئة الإيرلندية الناظمة الإثنين.
وقالت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات، التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل "غرامة إدارية تبلغ 1,2 مليار يورو".

وردت ميتا على القرار الصادر ضدها، معلنة أنها ستطعن عليه. 

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"ميتا" تحذر من برامج خبيثة توهم المستخدمين باعتمادها على الذكاء الاصطناعي

غرامة يورو دولار ميتا فيسبوك

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