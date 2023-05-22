الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"العلاج الحر" تكثف حملاتها بالمرور على 133 منشأة في الدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن. 

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين

 من جهته، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 133 منشأة من الحملات، تشمل 61 عيادة خاصة، و 7 مستشفيات وعيادات تخصصية، و33 مركزاً طبياً ومعملاً، وتم إصدار قرارات إغلاق لنحو 8 منشآت ومعاين 19 أخرى

وأشار مدير إدارة العلاج الحر، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية حملة

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