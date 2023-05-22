الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح تشارك في الاجتماع الدوري للجنة الشباب

النقابة الفرعية للمهندسين
النقابة الفرعية للمهندسين

قال المهندس خالد عبد الله عيسى، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، في بيان اعلامي له، أن النقابة شاركت، في الاجتماع الدوري للجنة الشباب للنقابة العامة للمهندسين بحضور المهندس عمرو سطيحة رئيس لجنة التوظيف والشباب بالنقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وممثلين النقابات الفرعية، والدكتور مهندس حسام رزق وكيل أول النقابة العامة والمهندس استشاري يسري الديب أمين عام النقابة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء  مجلس النقابة العامة.

وأشاد المهندس خالد عبد الله عيسى بدور لجنة الشباب بالنقابة العامة للمهندسين، مضيفًا أنهم شباب واعد يمتلك العديد من الأفكار الجديدة، مما يساهم في الارتقاء بالنقابة ككل.

وأكد المهندس عمرو سطيحة على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الشباب، لأنهم يحملون الفكر الجديد الذي يثري العمل النقابي في شتى المجالات.

جدير بالذكر أنه خلال انعقاد اللجنة، والتي شهدت حضور كبير من شباب المهندسين من مختلف المحافظات، قد تمت الموافقة على إعداد مسابقة للكادر النقابي لإعداد كوادر نقابية شبابية واعية بأهمية العمل النقابي، حيث يتم خلالها تأهيل جيل من شباب المهندسين للمشاركة في اللجان النقابية في النقابات الفرعية والنقابة العامة، كما سيتم عمل نموذج محاكاة لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وسوف يتم إعلان التفاصيل وشرح آليات الاختيار لانضمام شباب المهندسين.

النقابة الفرعية للمهندسين
النقابة الفرعية للمهندسين
النقابة الفرعية للمهندسين
النقابة الفرعية للمهندسين
النقابة الفرعية للمهندسين
النقابة الفرعية للمهندسين
النقابة الفرعية للمهندسين
النقابة الفرعية للمهندسين
النقابة الفرعية للمهندسين
النقابة الفرعية للمهندسين
أعضاء مجلس النقابة الاجتماع الدوري العمل النقابي النقابة الفرعية للمهندسين النقابة العامة للمهندسين مطروح

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