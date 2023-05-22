الرئيس البرازيلى يعلن تضامنه مع فينيسيوس ويُطالب "فيفا" بالتدخل (فيديو)

عبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن تضامنه الشديد مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الذي تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا، أمس الأحد، مطالبًا الاتحاد الدولي لكرة القدم وروابط الدوريات باتخاذ إجراءات رادعة، من أجل الحد من لك الظاهرة.

وقال دا سيلفا، في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي في اليابان على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة السبع: أود أن أبدأ هذه المقابلة بالتعبير عن تضامني مع لاعب برازيلي شاب يلعب في ريال مدريد، تعرض، أمس، في ملعب فالنسيا لهجوم شديد، حيث أُطلق عليه هتاف عنصري.

وأضاف: هذا غير ممكن غير ممكن في منتصف القرن الحادي والعشرين، تزداد حدة العنصرية في العديد من ملاعب كرة القدم في أوروبا، متابعا: ليس من العدل أن يتعرض صبي خرج من الفقر ونجح في الحياة وأصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم يتعرض للإساءة في كل ملعب يلعب فيه.

وواصل: من المهم أن يتخذ فيفا والدوري الإسباني ودوريات الدول الأخرى أقوى الإجراءات الممكنة، لأننا لا نستطيع السماح للعنصرية بأن تصبح جزءًا من الحياة في ملاعب كرة القدم.

وكان فينيسيوس، قد دخل خلال مواجهة فالنسيا، أمس الأحد، في مشادات جانبية مع لاعبي الفريق المضيف ومشجعيه، بعد تلقيه هتافات عنصرية من جماهير فالنسيا، قبل أن يخرج مطرودا بالبطاقة حمراء مباشرة بسبب الاعتداء على أحد لاعبي "الخفافيش".

وكان ريال مدريد، قد سقط في فخ الخسارة أمام مضيفه فالنسيا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب (ميستايا)، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني.