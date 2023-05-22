برلمانى يطالب الموقع الإنجليزى بالوزراء بالترويج للسياحة والاستثمار

وصف الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، تدشين مجلس الوزراء النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه فكرة رائعة ويجب أن تتبعها خطوات أخرى لتدشين الموقع العديد من النسخ الأخرى بمختلف اللغات الأجنبية.

وأعلن "رمزى" فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها على أن إطلاق النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء يأتي استكمالًا للجهود الجارية لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف القطاعات الجماهيرية، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها، بما ينقل للعالم صورة واضحة ومتكاملة عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وطالب من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تكليف القائمين على الموقع بإعطاء أولوية قصوى للترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية وإعطاء أهمية كبيرة أيضاً للترويج للاستثمار بمصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر والترويج أيضاً للصادرات المصرية أوروبياً وأمريكياً لتحقيق حلم الوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ 100 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من القائمين على الموقع بإعطاء أهمية قصوى وأكبر اهتمام لنسف جميع الأكاذيب والشائعات والسموم التى تبثها القوى المعادية ضد مصر ومؤسساتها مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذا الموقع فى هذا الملف خاصة أنه لا يزال أعداء مصر يبثون سمومهم وأكاذيبهم ضد الدولة المصرية.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من الدكتور مصطفى مدبولى تكليف القائمين على هذا المركز بدراسة إطلاق العديد من النسخ الأخرى لمخاطبة جميع دول العالم بصفة عامة والدول الإفريقية بصفة خاصة، مؤكداً أن نجاح هذا الموقع الرسمى لمجلس الوزراء يتوقف على متابعة أدائه ودوره فى تحقيق جميع أهدافه بصفة عامة وفى مجال الترويج للسياحة والاستثمار بمصر إقليمياً وإفريقياً وعالمياً.

واقترح الدكتور إيهاب رمزى إقامة عدد من المعارض بمختلف دول العالم لشرح مزايا الاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية الصناعية والسياحية وغيرها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.