الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المطيرى" يهدى درع "العمل العربى" لوزير القوى العاملة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أهدى فايز المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، درع المنظمة، لوزير القوى العاملة حسن شحاتة تقديرًا لجهوده المتميزة لخدمة قضايا العمل والعمال، وعلى الرعاية الكريمة  للرئيس عبدالفتاح السيسي لأعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة.

كما قدم درع المنظمة لكل من: الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد عبدالله أحمدو رئيس الدورة ٤٩ للمؤتمر الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والعمل في الجمهورية الموريتانية، وأحمد الأسدي رئيس مجلس إدارة المنظمة على جهوده المخلصة لنجاح أعمال المجلس في دورته السابقة، فضلا عن تقديم درع المنظمة للدكتور يونس سكوري رئيس الدورة السابقة  ٤٨ للمؤتمر عرفنا وتقديرا لهم على جهودهم الفعالة والتي ساهمت في إنجاح أعمال وأنشطة وبرامج المنظمة في مختلف المجالات.

وخلال المؤتمر كرم السيد نصري أبوجيش، وزير العمل الفلسطيني، نيابة عن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بتسليمه نجمة الاستحقاق والتميز من وسام دولة فلسطين  تثمينا لجهوده لخدمة الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وتقديرا وتكريما لدوره المتميز في دعم قضايا قطاعات العمل العربي والدور المتميز وعمله الدءوب والمتواصل لخدمة مجتمع العمل.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية للمؤتمر ٤٩ المنعقدة في القاهرة، افتتحت أعمالها صباح اليوم الإثنين، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية،استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي، وذلك بحضور ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسادة الوزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، والسادة ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة .

ادارة المنظمات أحمد الأسدي الاتحادات العمالية الأتحادات العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس محمود عباس الرئيس عبد الفتاح السيسي القوى العاملة حسن شحاتة المطيري

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