الحكومة توافق على مناقشة "الشيوخ" طلبًا بشأن تصدير فائض الكهرباء إلى أوروبا

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الدولة لشئون المجلس النيابية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد مجد الدين بركات، والمزكي من أكثر من 20 نائبًا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان- إيطاليا".

جاء ذلك مع بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس.

وكان عبدالرازق قد أكد، في بداية الجلسة، على أن ملحق جدول أعمال الجلسة العامة يضم طلب المناقشة العامة للنائب محمد مجد الدين بركات.

وأضاف أنه طبقًا للائحة والقانون والدستور نستطلع رأي الحكومة في مناقشة الطلب بجلسة اليوم من عدمه، موجهًا كلامه للحكومة ممثلة في وزير مجلسي النواب والشيوخ والشئون القانونية المستشار علاء الدين فؤاد.