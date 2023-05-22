الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحكومة توافق على مناقشة "الشيوخ" طلبًا بشأن تصدير فائض الكهرباء إلى أوروبا

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الدولة لشئون المجلس النيابية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد مجد الدين بركات، والمزكي من أكثر من 20 نائبًا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان- إيطاليا".

 جاء ذلك مع بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس.           

وكان عبدالرازق قد أكد، في بداية الجلسة، على أن ملحق جدول أعمال الجلسة العامة يضم طلب المناقشة العامة للنائب محمد مجد الدين بركات.

وأضاف أنه طبقًا للائحة والقانون والدستور نستطلع رأي الحكومة في مناقشة الطلب بجلسة اليوم من عدمه، موجهًا كلامه للحكومة ممثلة في وزير مجلسي النواب والشيوخ والشئون القانونية المستشار علاء الدين فؤاد.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفائض من الكهرباء المستشار علاء الدين فؤاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المناقشة العامة النائب مجد الدين بركات

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

تشريح جثة شاب عثر عليه فى أحد شوارع مدينة نصر

أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات مقتل شاب فى الجمالية

طارق شوقى مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن الإعلام الجديد والتحديات المهنية والاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس