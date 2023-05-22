تأجيل محاكمة 3 للتنقيب عن الآثار في المطرية إلى 19 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين ، بتهمة التنقيب عن الأثار داخل عقار لجلسة 19 يونيو.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 متهمين، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض المواطنين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

باتخاذ الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط 3 مواطنين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المستخدمة في الحفر).