"التعليم" تعرض جدول البرامج التعليمية الفنية على قناة مصر للتعليم الفني

أعلن قطاع التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول عرض البرامج التعليمية الفنية على قناة مصر للتعليم الفني في الفترة من 20 مايو 2023 حتى 26 مايو 2023.

ويستكمل أكثر من 129 ألف طالبا بدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، لليوم الثالث على التوالي، فى كافة التخصصات والبرامج للدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي.

وتجري الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي وفق عدد الدفعات اليومية للطلاب، على النحو التالي:

- عدد (690) لجنة عقدت بها امتحان العملي – المعامل، بإجمالي عدد (129025) طالب وطالبة.

- عدد (30) لجنة عقدت بها امتحان التقييم النهائي – لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالي عدد(1819) طالب وطالبة.

وكان أشاد ممثلي سوق العمل المشاركين في أعمال التقييم النهائي بكافة النوعيات بالمستوى الفني الذي أظهره الطلاب أثناء التقييم المهاري، وكذلك بملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب والتي تحتوي على أدلة أداء الطلاب للمهارات المختلفة أثناء الأعوام الدراسية، والتأكيد على المستوى المتميز لدى الطلاب.

كما قام الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، يرافقه الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور مهندس محمد أحمد عبد المقصود مشرف عام امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث، والدكتور محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بتفقد لجنة الشهيد أحمد محمد أحمد البرهيمي الصناعية بنين (شبين الكوم الصناعية بنين سابقاً) رقم (219) والتي أدى بها عدد (25) طالب من دارسى برنامج فني تركيبات كهربية المطور على منهجية الجدارات الفنية، وتم الاطمئنان على توافر المعدات والأجهزة والأدوات والخامات اللازمة لأداء الاختبار العملى في وجود ممثلي سوق العمل.