بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لبحث تصدير الفائض من الكهرباء

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس خلال جلسته العامة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجد الدين بركات بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا".

وذكر عضو مجلس الشيوخ في طلبه أن المذكرة الإيضاحية وفقاً للتقرير الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فإن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربو على حوالى ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، ووصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالى 1300 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020 ونظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائى بين القارات لموقعها المتميز.

وأضاف النائب مجد الدين بركات أنه لما كان ما تقدم، وكان العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها، سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار - يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطي حاجة اقتصادية ملحة آتية.