الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لبحث تصدير الفائض من الكهرباء

عبد الوهاب عبد الرازق
عبد الوهاب عبد الرازق

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس خلال جلسته العامة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجد الدين بركات بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا".

وذكر عضو مجلس الشيوخ في طلبه أن المذكرة الإيضاحية وفقاً للتقرير الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فإن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربو على حوالى ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، ووصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالى 1300 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020 ونظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائى بين القارات لموقعها المتميز.

وأضاف النائب مجد الدين بركات أنه لما كان ما تقدم، وكان العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها، سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار - يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطي حاجة اقتصادية ملحة آتية.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ النائب مجد الدين بركات الفائض من الكهرباء الدول الأوروبية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

تشريح جثة شاب عثر عليه فى أحد شوارع مدينة نصر

أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات مقتل شاب فى الجمالية

طارق شوقى مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن الإعلام الجديد والتحديات المهنية والاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس