باحث يكشف أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان (فيديو)

تحدث أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان، قائلًا: إن التبادل التجاري بين مصر وعمان لا يرتقي إلى مستوى العلاقات بين البلدين، حيث أنه لدينا تقارب دبلوماسي كبير في مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالمنطقة.

وأضاف بيومي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن علاقة مصر بعمان طويلة جدًا، وأبرزها الزيارة التي تمت في بداية عام 2023، وكان على رأسها وفد عماني كبير من أجل الانضمام للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

التبادل التجاري بين مصر وعمان وصل إلى 570 مليون دولار

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن التبادل التجاري بين مصر وعمان وصل إلى 570 مليون دولار، ومعظم هذه الأرقام تأتي من وارادت مصرية من المواد الخام العمانية، والتي أبزرها المعادن بحوالي 350 مليون دولار، أما مصر تصدر لعمان عدد من المنتجات بقيمة 130 مليون دولار منها الآثاث والفواكه ومنتجات زراعية وأجبان.

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن هناك فرص كبيرة جدًا مع إعلان جهاز الاستثمارات العماني عن عزمه للاستثمار في محطة رياح "أكوا باور" بمنطقة السويس، كما خصصت عمان مبلغ كبير للاستثمارات في إنتاج الطاقة صديقة البيئة وإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مصر.