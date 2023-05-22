الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث يكشف أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان (فيديو)

الرئيس السيسي وسلطان
الرئيس السيسي وسلطان عمان

تحدث أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان، قائلًا: إن التبادل التجاري بين مصر وعمان لا يرتقي إلى مستوى العلاقات بين البلدين، حيث أنه لدينا تقارب دبلوماسي كبير في مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالمنطقة.

وأضاف بيومي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن علاقة مصر بعمان طويلة جدًا، وأبرزها الزيارة التي تمت في بداية عام 2023، وكان على رأسها وفد عماني كبير من أجل الانضمام للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

 

التبادل التجاري بين مصر وعمان وصل إلى 570 مليون دولار

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن التبادل التجاري بين مصر وعمان وصل إلى 570 مليون دولار، ومعظم هذه الأرقام تأتي من وارادت مصرية من المواد الخام العمانية، والتي أبزرها المعادن بحوالي 350 مليون دولار، أما مصر تصدر لعمان عدد من المنتجات بقيمة 130 مليون دولار منها الآثاث والفواكه ومنتجات زراعية وأجبان.

 

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن هناك فرص كبيرة جدًا مع إعلان جهاز الاستثمارات العماني عن عزمه للاستثمار في محطة رياح "أكوا باور" بمنطقة السويس، كما خصصت عمان مبلغ كبير للاستثمارات في إنتاج الطاقة صديقة البيئة وإنتاج الهيدروجين الأخضر مع مصر. 

مصر وعمان العلاقات الاقتصادية اهمية باحث يتحدث العلاقات مصر

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد معلومات عن اليوم العالمى للتنوع البيولوجى (فيديو)

خبير تكنولوجيا المعلومات: شركة "ميتا" متطورة جدًا فى استخدام الذكاء الاصطناعى (فيديو)

وزيرة التضامن: ملتقى "التمكين بالفن" يرصد قضايا المرأة باللوحات الفنية (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد سقوط 3 شهداء خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة (فيديو)

خالد داود: تنوع الأحزاب السياسية لا يعارض حماية الوطن ومصالحه

ياسر الهوارى: الأحزاب تعانى مشكلة كبيرة فى ظل تفريغها من الكوادر السياسية

أيمن ريان يعلن تضامنه مع مطلب الإفراج عن المحجوزين على ذمة قضايا سياسية

ممثل "حماة الوطن" يدعو لإجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

الداخلية تضبط 262 قضية مخدرات و79 قطعة سلاح

أمن البحيرة يكثف جهوده لسرعة كشف غموض العثور على جثة سيدة بقسم النوبارية

وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا تشاوريًا مع أعضاء المجلس التأسيسى لـ"شركة المصريين بالخارج للاستثمار"

الرئيس السيسى: مصر مستمرة فى دعم مسيرة العمل العربى المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس