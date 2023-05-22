الهلال الأحمر: 316 ألف خدمة عبر الحدود المصرية السودانية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن أن مركز الإغاثة الإنساني عبر معبر «أرقين» الحدودي بين مصر والسودان قدم أكثر من 316 ألف خدمة، تضمنت المواد الغذائية الجافة وحقائب النظافة الشخصية، فضلًا عن تقديم خدمات الدعم النفسي للكبار والأطفال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتقديم وسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، لإعادة الروابط العائلية.

التواصل والمساعدة

وناشدت الجالية المصرية المقيمة في السودان الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني في حال الاحتياج للمساعدة والتواصل بالأرقام الآتية:

سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم:

+2490912746818 - +20129506391

طوارئ جمعية الهلال الأحمر السوداني:

+20114521874 +20123731002

+249912881874.

غالبية النازحين من جنوب السودان من النساء والأطفال

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، إن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب السودانية تعد ثالث أكبر أزمة لاجئين في العالم بعد سوريا وأفغانستان ووفق ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، فإن 63٪ من لاجئي جنوب السودان تقل أعمارهم عن 18 عامًا وغالبية النازحين من جنوب السودان من النساء والأطفال فرارا من العنف الدائر على الأراضي السودانية.

الإغاثة الخارجية

وفي السنوات العشر الماضية، قدم الهلال الأحمر المصري معونات إنسانية لإغاثة الشعوب التي عانت من كوارث، كما أقام منشآت خدمية في العديد من المواقع لخدمة متضرري الكوارث، حيث ساعد الهلال كلاً من: إثيوبيا، والمغرب، وإريتريا، والبوسنة والهرسك، والعراق، والجزائر، والسودان، وباكستان، وأفغانستان، وإيران، وفلسطين، وإفريقيا الوسطى، وكوريا الشمالية، وفيتنام، وباراجواي، وكينيا، وموريتانيا، والسنغال، ومالي، النيجر، وسيريلانكا، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وجواتيمالا، وبوركينافاسو، ولبنان، والصومال، وبوليفيا، وبنجلاديش، ونيكاراجوا، والدومينيكان، وهاييتي، وبوليفيا، وميانمار، والإكوادور، وسوريا، واليمن، ومولدوفا، واليابان، وسيراليون.