الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: 316 ألف خدمة عبر الحدود المصرية السودانية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن أن مركز الإغاثة الإنساني عبر معبر «أرقين» الحدودي بين مصر والسودان قدم أكثر من 316 ألف خدمة، تضمنت المواد الغذائية الجافة وحقائب النظافة الشخصية، فضلًا عن تقديم خدمات الدعم النفسي للكبار والأطفال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتقديم وسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، لإعادة الروابط العائلية.

التواصل والمساعدة

وناشدت الجالية المصرية المقيمة في السودان الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني في حال الاحتياج للمساعدة والتواصل بالأرقام الآتية:

سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم:

+2490912746818 - +20129506391

طوارئ جمعية الهلال الأحمر السوداني:

+20114521874 +20123731002

+249912881874.

غالبية النازحين من جنوب السودان من النساء والأطفال

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، إن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب السودانية تعد ثالث أكبر أزمة لاجئين في العالم بعد سوريا وأفغانستان ووفق ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، فإن 63٪ من لاجئي جنوب السودان تقل أعمارهم عن 18 عامًا وغالبية النازحين من جنوب السودان من النساء والأطفال فرارا من العنف الدائر على الأراضي السودانية.  

الإغاثة الخارجية

وفي السنوات العشر الماضية، قدم الهلال الأحمر المصري معونات إنسانية لإغاثة الشعوب التي عانت من كوارث، كما أقام منشآت خدمية في العديد من المواقع لخدمة متضرري الكوارث، حيث ساعد الهلال كلاً من: إثيوبيا، والمغرب، وإريتريا، والبوسنة والهرسك، والعراق، والجزائر، والسودان، وباكستان، وأفغانستان، وإيران، وفلسطين، وإفريقيا الوسطى، وكوريا الشمالية، وفيتنام، وباراجواي، وكينيا، وموريتانيا، والسنغال، ومالي، النيجر، وسيريلانكا، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وجواتيمالا، وبوركينافاسو، ولبنان، والصومال، وبوليفيا، وبنجلاديش، ونيكاراجوا، والدومينيكان، وهاييتي، وبوليفيا، وميانمار، والإكوادور، وسوريا، واليمن، ومولدوفا، واليابان، وسيراليون.

FB_IMG_1684744552689
الأحمر المصري البوسنة والهرسك التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر الهلال الأحمر السوداني

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

تشريح جثة شاب عثر عليه فى أحد شوارع مدينة نصر

طارق شوقى مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات مقتل شاب فى الجمالية

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن الإعلام الجديد والتحديات المهنية والاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس