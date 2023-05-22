محافظ أسيوط يلتقي طلاب مدرسة راهبات نوتردام ديزابوتر (صور)

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، قيادات ووفد أطفال وطلاب مدرسة راهبات نوتردام ديزابوتر بمدينة أسيوط بقيادة سير فريال موريس، مديرة المدرسة، وطالبهم بالجد والاجتهاد في الدراسة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ المبادرات الرئاسية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة المدرسية وصقل خبرات ومواهب طلاب وطالبات المدرسة تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة، وخاصة في قطاع التعليم.



وقدم الأطفال الموهوبون بعض الفقرات الفنية بالزي الفرعوني معبرين عن سعادتهم لمقابلة المحافظ ومناقشة بعض المبادرات الرئاسية والأنشطة المدرسية وسبل تفعيلها معلنًا دعمه ومشاركته في أنشطة وفعاليات المدرسة والمبادرات التي سيتم تنفيذها مشيداً بمستوى الطلاب والطالبات وارتفاع ثقافتهم في الحوار والمناقشة فضلا عن مشاركتهم المتميزة في مختلف الاحتفالات والمناسبات التي نظمتها المدرسة.



ووجه محافظ أسيوط رسالة إلى قيادات ومعلمات وطلاب المدرسة وطالبهم فيها ببذل المزيد من الجد والاجتهاد والنهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة والتركيز على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا وإبراز دور قواتنا المسلحة في حماية بلدنا والتأكيد على ترديد الطلاب للسلام الوطني مع بداية كل يوم دراسي تعميقًا لقيم الولاء والانتماء للوطن فضلاً عن تكثيف برامج التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرض المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لتحسين مستوى الحياة المعيشية للعديد من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة.



وطالب المحافظ إدارة المدرسة بتكثيف برامج التوعية والتثقيف للطلاب والعاملين بالمدرسة بالمبادرات الرئاسية التنموية التي يجري تنفيذها بمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والبيئية مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 88 مدرسة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودخولها الخدمة التعليمية للمساهمة في خفض كثافات الفصول والقضاء على تعدد الفترات الدراسية موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لتنفيذ 2000 مشروع بتكلفة تقارب 44 مليار جنيه ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يجري تنفيذه في 7 مراكز على مستوى المحافظة كمرحلة أولى داخل 149 قرية و894 تابعا.



وأكد اهتمام القيادة السياسية بكل ما يتعلق ببناء الإنسان المصري من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم.



وأوضح محافظ أسيوط، أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاته الميدانية وزياراته المتكررة لمختلف مدارس المحافظة بالقرى والمراكز والمدن الجديدة لتفقد سير العمل بمختلف مدارس المحافظة ومشاركة الطلاب والمعلمين احتفالاتهم ومبادراتهم المجتمعية معلنًا دعمه الكامل لكافة المبادرات والانشطة المدرسية والمشاركات المجتمعية للنهوض بالتعليم.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع