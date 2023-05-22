الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تجارية الإسكندرية: العلاقات المصرية العُمانية تشهد ترابطًا قويًا

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مجلس الأعمال المصري العُماني، المقام اليوم، هو فرصة قوية لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف «الوكيل»، في تصريحات لـ"الدستور"، أن العلاقات المصرية العمانية تشهد ترابطا قويا وعلاقات تاريخية امتدت منذ زمن طويل، كما أن هناك تعاونا مشتركا في كثير من القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وتابع أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في 142 مشروعا بمجالات الطرق والاستثمار العقاري والإنشاءات والبنية التحتية والصرف الصحي والسياحة.

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