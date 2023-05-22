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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

الدكتور هشام منير
الدكتور هشام منير

تفقد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، العمل بلجنة النظام والمراقبة والتصحيح للشهادة الإعدادية، للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، ومدى توافر التسهيلات اللازمة لعمل اللجان وفقًا للتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر على مراعاة الدقة والتأني في العمل لصالح الطلاب وإعطائهم حقهم كاملًا، مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

كما شدد على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن، مؤكدًا أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة سوف تُعرض النتيجة على اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لاعتمادها ونشرها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

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