بورسعيد تتألق فى اللقاء الختامى لمشروع ذوى الهمم (صور)

شارك أبطال ذوي الهمم «قادرون باختلاف» ببورسعيد في اللقاء الرياضي الختامي للمشروع القومي للأفراد ذوي الهمم بمشاركة٢٠ محافظة بإجمالي عدد ٣٠٠ مشارك ومشاركة في الفترة من ١٩ - ٢٠ مايو الجاري بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بمحافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بذوي الهمم بمختلف الإعاقات الحركية والصم والبكم والبصرية والذهنية.

تم تنفيذ عدد (٢٥) مسابقة رياضية شارك فيها ذوو الهمم من البنين والبنات في ألعاب "كرة القدم .. كرة الطائرة جلوس .. تنس طاولة .. ألعاب قوى .. رفع أثقال"، وتم توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفائزين بالمراكز الأولى لكل مسابقة.

كما حصل أبناء بورسعيد على المركز الرابع في كرة القدم رجال والمركز الثاني في تنس الطاولة كرسي سيدات والمركز الثاني أرجل سليمة رجال، والمركز الثاني في دفع جلة كرسي سيدات، والمركز الثالث في دفع جلة وقوف سيدات، والمركز الثاني في رفع أثقال سيدات، وعلى المركز الثالث رفع أثقال رجال.

كما تم تكريم خاص من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر للدكتور أحمد حسانين مشرف بورسعيد، جاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وتوجيهات عبدالفتاح حافظ، مدير عام المديرية، وخالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة، وعماد مختار، مدير إدارة الرياضة ومتابع المشروع نسرين نور الدين، وتدريب وإشراف الدكتور أحمد حسانين وسماح سليمان.

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