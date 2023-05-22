الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بورسعيد تتألق فى اللقاء الختامى لمشروع ذوى الهمم (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك أبطال ذوي الهمم «قادرون باختلاف» ببورسعيد في اللقاء الرياضي الختامي للمشروع القومي للأفراد ذوي الهمم  بمشاركة٢٠ محافظة بإجمالي عدد ٣٠٠ مشارك ومشاركة في الفترة من ١٩ - ٢٠ مايو الجاري بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بمحافظة البحر الأحمر.

 

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بذوي الهمم بمختلف الإعاقات الحركية والصم والبكم والبصرية والذهنية.

 

تم تنفيذ عدد (٢٥) مسابقة رياضية شارك فيها ذوو الهمم من البنين والبنات في ألعاب "كرة القدم .. كرة الطائرة جلوس .. تنس طاولة .. ألعاب قوى .. رفع أثقال"، وتم توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفائزين بالمراكز الأولى لكل مسابقة.

 

كما حصل أبناء بورسعيد على  المركز الرابع في  كرة القدم رجال والمركز الثاني في تنس الطاولة كرسي سيدات والمركز الثاني أرجل سليمة رجال، والمركز الثاني في دفع جلة كرسي سيدات، والمركز الثالث في دفع جلة وقوف سيدات، والمركز الثاني في رفع أثقال سيدات، وعلى المركز الثالث رفع أثقال رجال.

كما تم تكريم خاص من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر للدكتور أحمد حسانين مشرف بورسعيد، جاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وتوجيهات عبدالفتاح حافظ، مدير عام المديرية، وخالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة، وعماد مختار، مدير إدارة الرياضة ومتابع المشروع  نسرين نور الدين، وتدريب وإشراف الدكتور أحمد حسانين وسماح سليمان.

FB_IMG_1684740495031
FB_IMG_1684740495031
FB_IMG_1684740492950
FB_IMG_1684740492950
FB_IMG_1684740491022
FB_IMG_1684740491022
FB_IMG_1684740488962
FB_IMG_1684740488962
أشرف صبحي وزير ادرون باختلاف الاهتمام بذوي الهمم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البحر الاحمر ل البكم

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

طارق شوقى مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

تشريح جثة شاب عثر عليه فى أحد شوارع مدينة نصر

لتوظيفها في الملابس.. حبس سيدة استولت على 1.1 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات مقتل شاب فى الجمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس