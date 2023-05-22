كان 2023.. جينيفر لورانس وجيجي حديد تقدمان أجمل لحظات السجادة الحمراء (صور)

قدمت جينيفر لورانس وجيجي حديد واحدة من أفضل لحظات السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي لعام 2023.. ارتدت النجمان عباءات مخصصة للإحساس.

شاركت الممثلة جينيفر لورانس وعارضة الأزياء جيجي حديد، على السجادة الحمراء في الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي في جنوب فرنسا.. بينما كانت جينيفر هناك لدعم فيلم Bread and Roses، حضرت جيجي عرض فيلم Firebrand.

جينيفر لورانس وجيجي حديد تقدمان أجمل لحظات السجادة الحمراء في مهرجان كان

أطلت جينيفر لورانس بفستان كريستيان ديور كوتور، واختارت جيجي حديد مجموعة زاك بوزن المخصصة لظهورها في السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2023، بينما جسدت نجمة ألعاب Hunger Games البالغة من العمر 32 عامًا سحر هوليوود القديم، حيث اختارت عارضة الأزياء أن تستلهم من فستان ذيل السمكة الكلاسيكي الذي ارتدته أختها الصغرى بيلا حديد جين بول غوتييه في عام 2018، كما اختارت المغنيات قطع مجوهرات متلألئة بسيطة ولكنها مذهلة، لإضفاء لمسة جمالية على السجادة الحمراء.. تحقق من الصور واقرأ تنزيلنا لفساتينهم الرائعة أدناه.

فستان كريستيان ديور كوتور باللون الأحمر الياقوتي من Jennifer Lawrence يتميز بصدر مكشكش وصدر مشدود وخصر محكم وتنورة متدلية بطيات وقطار يمسح الأرض على الظهر.. قامت بلف شال أنيق على ذراعيها لتناسب الزي.

أخيرًا ، قامت جينيفر بتزيين الطقم بحلقة من الألماس وقلادة دقيقة، واختارت الأقفال المفتوحة ذات الأجزاء الوسطى، والشفاه الحمراء اللامعة الياقوتية، وظلال العيون الخفية والكحل الأنيق والمسكرة على الرموش والحواجب المصقولة بالريش وعظام الخدود وقاعدة ندية وهايلايتر لمختارات اللمعان.

في هذه الأثناء، ارتدت جيجي حديد ثوبًا مخصصًا من Zac Posen باللون البني في العرض الأول لفيلم Jude Law و Alicia Vikander Firebrand. تضم مجموعتها صورة ظلية بدون حمالات ، وصدّار مشدود ، وخصر بيبلوم صامت، وهيكل ذيل السمكة، وطيات على الجانب.

ارتدت جيجي المجموعة بالمجوهرات الماسية، بما في ذلك الخواتم المميزة والقلادة، والأقراط الرقيقة.. استكملت الإكسسوارات بأقفال أشقر مبيضة مفتوحة من الجانبين، وظلال عيون خفية، وماسكارا على الرموش، وظلال شفاه بنية بلون الشوكولاتة ، وحواجب مصقولة بالريش وخدود خشنة وقاعدة ندية.