وزيرة التخطيط: مصر تقدم تسهيلات غير مسبوقة لتحسين مناخ الاستثمار

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان تتسم بأنها علاقات تاريخية طويلة.

وأشارت السعيد، خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصري العماني المقام اليوم في القاهرة، إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين قائمة على أسس قوية وثقة والتعاون والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات منتدى الأعمال المصري العمانى، والذي سيشهد مشاركة وزير التجارة والصناعة المصرى، المهندس أحمد سمير، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى، قيس بن محمد اليوسف.

وأوضحت السعيد، أن العالم يمر بظروف استثنائية، لافتة إلى أن العالم بأكمله يقابل صدمات مختلفة منذ ظهور فيروس كوفيد ثم أزمات لوجستية تؤكد ما نحن فيه اليوم من لقائنا فى فعاليات المنتدى، وهو ضرورة التكامل الاقتصادى بين الدول وبالأخص العربية والشقيقة.

وأشارت السعيد، إلى أنه لا يوجد أفضل من هذا التوقيت لإيجاد تكامل اقتصادى والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية من كل دولة، لافتة إلى أن المزايا النسيبة الموجودة فى مصر وسلطنة عمان تعد كبيرة جدًا، وبالتالى فالتكامل يعد من أفضل التوجهات التى سوف نعمل عليها حتى نحقق التكامل فى الاحتياجات وتعظيم استثماراتنا طبقًا للإمكانيات المتاحة.

ولفتت وزير التخطيط والمتابعة، إلى أنه فى كل هذه الظروف والتحديات فإن الدولة المصرية تبذل جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، وتقدم تسهيلات غير مسبوقة في إطار تحسين المناخ الاستثماري، خاصة بعد إعلان الرئيس عن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتقديم عدد من التسهيلات غير المسبوقة.