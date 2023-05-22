" اللجنة المسكونية للشباب تنظم لقاء روحي".. أبرز أحداث الكنيسة الكاثوليكية

تتويجًا للزمن الفصحى، وابتهاجًا بأفراح القيامة، نظمت اللجنة المسكونية للشباب، أمسية روحية، ضمن خطتها السنوية حول “أفراح القيامة”، وذلك بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك، بعزبة النخل.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والقسوس، ممثلي مختلف العائلات الكنسية، بجانب أعضاء اللجنة المسكونية للشباب، والعديد من الشباب.

تضمنت الأمسية العديد من الفقرات مثل: القراءات الكتابية، والصلوات، والتأملات المختلفة، والمسابقات المتنوعة، والترانيم الروحية، بقيادة كورال "أغابي"، بالإضافة إلى فقرة تعريفية حول اللجنة المسكونية للشباب.

وأعلن نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، تعيين القمص إيليا فرنسيس، راعي كنيسة السيدة العذراء سيدة الوردية، ببويط، ليكون وكيلًا عامًا جديدًا للإيبارشية.

جاء ذلك خلفًا للقمص توماس وليم (نيافة الأنبا مرقس وليم، المطران المنتخب لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك).

ولد القمص إيليا فرنسيس عام ١٩٦٤، كما تمت سيامته الكهنوتية عام ١٩٩٤، بوضع يد مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط، في ذلك الوقت، بالإضافة إلى خدمته ببعض كنائس الإيبارشية.



الأنبا توما يترأس اليوم الروحي لجنود مريم بالإيبارشية

تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا زكريا، مرشد المجلس الأعلى لجنود مريم، والمجلس الأعلى، مريم سلطانة الرسل، والمجلس المحلي، مريم أم النور، أقيم يوم روحي لأعضاء جنود مريم بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، الذي ترأسه صاحب النيافة، بمشاركة القمص مرقس عدلي، سكرتير المطرانية، والأب يوحنا زكريا، حيث ألقى الأنبا توما العظة الروحية.

تضمن اليوم عددًا من الفقرات الروحية منها: صلوات الوثيقة، ولقاء حول "مريم العذراء في الكتاب المقدس"، قدمه الأب جرجس ناروز، راعي كنيسة السيدة العذراء بالهماص، بالإضافة إلى لقاء آخر بعنوان "مريم العذراء في فكر القديسين، وطقوسنا الكنسية، وصلوات الأجبية، والقداس الإلهي"، قدمه الأب يوحنا زكريا.

واكتمل اليوم بالجوانب التنظيمية لعمل جنود مريم في الإيبارشية، والكنائس. واختتم اللقاء ببعض الفقرات الترفيهية.