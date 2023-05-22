الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سها جندى: البحث العلمى قادر على تقديم حلول متميزة للكثير من مشكلات المجتمع

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى فعاليات مناقشة بحث بعنوان: "استراتيجية مقترحة لتعظيم الاستفادة من موارد مصر في المحافظات الحدودية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة حتى عام  2030" بحضور اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الأكاديمية والسيد اللواء أركان حرب عماد يماني قائد قوات حرس الحدود وعدد من السادة الخبراء العسكريين.

جاء ذلك ضمن فعاليات مناقشة بحوث زمالة كلية الدفاع الوطني رقم 52 والتي تقام فعالياتها بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا.

من ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لمواجهة تلك الظاهرة وإيجاد بدائل آمنة للشباب، بالتدريب والتأهيل، والمساعدة فى التعريف بفرص الهجرة الآمنة عبر الآليات التى تتيحها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وآخرها المركز المصرى الألمانى للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج.

في السياق ذاته، أشادت وزيرة الهجرة بجهود الباحث فى وضع اقتراحات متميزة، بالتواصل مع خبراء معنيين بالقضية ودراستها دراسة علمية واعية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا بحاجة لتكامل الجهود البحثية والتنفيذية لخدمة قضايا التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر فى مختلف المجالات، مؤكدة أن البحث العلمي قادر على تقديم حلول متميزة، يمكن البدء فى دراسة سبل تنفيذها والاستفادة منها.

كما تناول البحث كيفية إدماج العمالة من المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير المشروعة للعمل فى المشروعات القومية الكبرى ضمن جهود الدولة فى إيجاد وتوفير فرص عمل بديلة لهم وكذا محددات وأبعاد ظاهرة الهجرة غير المشروعة والمتغيرات المؤثرة عليها وأسبابها ودوافعها والجهود المصرية لمجابهتها، كما تناول الباحث الاستراتيجيات المقترحة لتعظيم الاستفادة من موارد مصر في المحافظات الحدودية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة حتى عام 2030، وسبل تنفيذ تلك الاستراتيجيات.

كما جاءت المناقشة متضمنة موارد مصر فى المحافظات الحدودية والخطط التنموية الحالية حتى عام 2030، ومختلف المشروعات التي يمكن تنفيذها لتعظيم جهود التنمية المستدامة.

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