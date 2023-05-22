مصرع عامل سقط من أعلى "سقالة" فى سوهاج

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق الثالث أثناء عمله بمنطقة المستثمر الصغير في دائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة حول ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة مفاده مصرع مواطن أثناء عمله.

وأوضحوا أنه اختل توازنه وسقط من أعلى سقالة خشبية بالطابق الثالث بمنطقة المستثمر دائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.