"القاهرة الإخبارية" توثق مشاهد لبلدات غارقة فى المنطقة الشمالية من إيطاليا (فيديو جراف)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية فيديو بعنوان "(درون) توثق مشاهد لبلدات غارقة في المنطقة الشمالية من إيطاليا".

وظهر خلال الفيديو غرق بعض البلدان في المنطقة الشمالية من إيطاليا، ومحاولة المسعفين إنقاذ المواطنين من الغرق وانتشال جثث الآخرين.

جدير بالذكر أن المنطقة الشمالية من إيطاليا شهدت هطول الأمطار الغزيرة الثلاثاء الماضي، أدت إلى غرق البلدات والمدن المجاورة، فيما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما تم إجلاء ما يصل إلى 5000 شخص من منازلهم في شمال شرق إيطاليا بسبب الفيضانات.