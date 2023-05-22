الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن": 31 مليارًا و80 مليون جنيه لدعم الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عددًا من الأرقام العامة فيما يخص عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" والدعم النقدي المقدم لها في موازنة 2023 /2024، خلال عرضها لموازنة ديوان عام وزارة التضامن أمام البرلمان.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي حتى وصلت 5 ملايين و200 ألف أسرة، موضحة أن موازنة الدعم النقدي وصلت إلى 31 مليارًا و80 مليون جنيه.

وأشارت إلى زيادة الدعم النقدي المقدم من التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي يدعم حوالي 600 ألف أسرة بما يقرب 34 مليار جنيه و500 مليون، كإجمالي موازنة الدعم النقدي الموجه للأسر في مصر.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم رفع الأدنى للأجر التأميني وصل إلى 916 جنيهًا، وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات.

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 22 مايو 2023

دراسة‭:‬ أكثر من نصف بحيرات العالم الكبيرة تجف بسبب تغير المناخ

كاتب صحفى: عمان دولة إيجابية الحياد تمارس سياسة تصفير المشاكل مع جيرانها

بايدن يتوقع تحسن العلاقات مع الصين بعد بيان مجموعة السبع

وضع هاربا من 150 حكما على قوائم الممنوعين من السفر

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل