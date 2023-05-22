"التضامن": 31 مليارًا و80 مليون جنيه لدعم الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عددًا من الأرقام العامة فيما يخص عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" والدعم النقدي المقدم لها في موازنة 2023 /2024، خلال عرضها لموازنة ديوان عام وزارة التضامن أمام البرلمان.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي حتى وصلت 5 ملايين و200 ألف أسرة، موضحة أن موازنة الدعم النقدي وصلت إلى 31 مليارًا و80 مليون جنيه.

وأشارت إلى زيادة الدعم النقدي المقدم من التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي يدعم حوالي 600 ألف أسرة بما يقرب 34 مليار جنيه و500 مليون، كإجمالي موازنة الدعم النقدي الموجه للأسر في مصر.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم رفع الأدنى للأجر التأميني وصل إلى 916 جنيهًا، وهذا في سياق الإصلاح الهيكلى للهيئة القومية للتأمينات.