الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد يكشف أهمية زيارة سلطان عمان لمصر فى هذا التوقيت

أسامة السعيد نائب
أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار

قال أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان ممتدة منذ القدم، وفي التاريخ الحديث يوجد توافق كبير بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق، لمصر ضاعف من أهميتها كونها الزيارة الأولى منذ توليه الحكم، وتأتي بعد زيارتين لرئيس عبدالفتاح السيسي، لعمان كما أنها جاءت وسط زخم تشهده الدول العربية وبعد يومين فقط من قمة جدة التي شهدت تصفير للخلافات العربية.

وأكد أن سلطنة عمان تتبع نفس نهج مصر، في عدم التدخل في شئون الدول الداخلية، واحترام الشعوب، والالتزام بالتعامل الرشيد مع مشاكل المنطقة.

عمان رفضت قطع العلاقات مع مصر بعد كامب ديفيد

وأشار إلى أن عمان رفضت قطع العلاقات مع مصر بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، وكان هذا تجسيدا للدبلوماسية المصرية واحترام سياسات الدول وهذه النهج مستمر حتى هذه اللحظة.

وتابع، أن الملف اليمني يمثل أولوية للبلدين خاصة أن اليمن دولة جوار لسلطنة عمان وهناك علاقات ممتدة بين البلدين، وكذلك للحفاظ على أمن منطقة الخليج، والذي يمثل أمن مصري خالص. 

أسامة السعيد زيارة السلطان الزيارة الأولى قمة جدة تصفير للخلافات العربية

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