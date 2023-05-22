"صحة المنوفية": توقيع الكشف الطبى المجانى على 1010 مواطنين

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر زين الدين بمركز قويسنا، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

من جهتها، صرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (٢) عيادة باطنة، (٢) عيادة أطفال، عيادة جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، وأسنان، وأنف وأذن وحنجرة، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد (1010) مواطنين من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (204) حالات، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (105) حالات، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (15) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (27) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

وأشارت إلى أنه تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.