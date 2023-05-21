"صحة مطروح": دعم طبي وعلاجي لتعزير القدرة العلاجية بمستشفى سيوة

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مديرية الصحة بمحافظة مطروح قامت بوضع خطة دعم طبي وعلاجي لتعزير القدرة العلاجية لمستشفى سيوة المركزي وقد تم استعراضها واعتمادها وجارى الاستمرار في تنفيذها على ارض الواقع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأوضح وكيل صحة مطروح أن تهدف الخطة إلى دعم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين في مدينة سيوة وتلبية لاحتياجات المواطنين بتوافر مختلف التخصصات وتخفيف العبء عنهم.

وأكد وكيل صحة مطروح أنه سيتم إطلاق أحد أشكال هذا الدعم الطبي بدءًا من الثلاثاء بتنظيم قافلة الدعم الطبي والعلاجي التي تنطلق صباح الثلاثاء بمستشفى سيوة المركزي وتضم تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام والامراض الباطنية والكلى وطب الأطفال وحديثي الولادة وتستمر لمدة 3 ايام والتي تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن توجيهات القيادة السياسية التخفيف عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، من أبرزها، الجانب الصحي.

ولفت الي ان تعمل مديرية الصحة متمثلة في قطاع الطب العلاجي على إطلاق العديد من أشكال الدعم الطبي في المراكز المختلفة منها القوافل العلاجية لجميع مراكز المحافظة وقوافل الدعم الطبي والعلاجي للمستشفيات وحاليا دعم مستشفى سيوة المركزي لتعزيز قدراته العلاجية، من أجل تقديم الخدمة الصحية الملاءمة للمواطنين، مُؤكدًا على أهمية استمرار الدعم الطبي وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة وطبقا لجدول الخطة.