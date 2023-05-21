"طوق".. حكاية تراثية عن الطوق والأسورة لفرقة أسوان القومية

انطلقت الأحد، فعاليات العرض المسرحى "طوق" لفرقة أسوان القومية المسرحية عن رواية نوفيلا "الطوق والأسورة" أشهر أعمال الأديب يحيى الطاهر عبدالله وذلك على مسرح فوزى فوزى الصيفى "المسرح الصيفى".

العرض دراماتورج محمد على ابراهيم، أشعار محمد المصرى، ألحان أندرو صبحى، ديكور شادى قطامش، مساعدى إخراج إسماعيل عمارة، اصولى مرعى، مخرج منفذ محمود فرح، إخراج ايهاب زكريا ياسين.

تدور أحداث العرض حول رواية الطوق والاسورة للكاتب الرائع يحيى الطاهر عبدالله، اعدها للمسرح الكاتب والمؤلف محمد على ابراهيم، قصة متعددة الأجيال لعائلة مصرية تعيش في الصعيد "الكرنك في مصر" في معركة ضد الفقر، يهاجر الابن الأكبر وهو مراهق، بحثا عن وظيفة، يترك رحيله تأثيرا كبيرا على الأسرة، بينما يحارب الأب المرض، تأخذ الأم المريضة التي قست حياتها من المصاعب جزءا من رب العائلة، من خلال إظهار آلية التكيف المختلفة التي اظهرتها العائلة، و يجب أن تظل الأم " حزينة "، على الرغم من أنها الأكثر تضررا، مصممة وسليمة عاطفيا وزوجها العجوز وابنتها فهيمه، وسفر ابنهما للشام وفلسطين للعمل هناك، تزوج ابنتها من حداد، الذى قامت الحدادة اخته بعمل السحر والشعوذة له لكى لاينجب طمعا منها فى الورث، لكنها تطلق منه مع أن أمها دبرت أمر حملها من رجل فى معبد.

من خلال ذهابها الى الدجال والعراف داخل المعبد لتتبارك بالمساخيط داخل المعبد لكن تمرض فهيمه بالحمى وتموت بعد موت والدها، وتبقى حزينة مع الطفلة التى تكبر وتحمل من صديق طفولتها ابن الشيخ، ويعجز مصطفى البشارى عن قتلها ليحمى شرفه، لنجد مجموعة من الاطواق داخل العرض من جهل ومرض وخرافات وعادات عقيمة تطبق وتخنق كل ابطال العرض.

وعرض "طوق" ضمن شرائح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد، ضمن العروض المسرحية بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، ويستمر عرضه حتى ٣١ مايو الحالي.

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