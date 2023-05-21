دويتو يجمع حميد الشاعري وابنته نبيلة في فرحها.. من كلمات والدتها

نشر الكابو حميد الشاعري فيديو لأغنية دويتو جمعته مع ابنته نبيلة بحفل زفافها الذي أقيم في أجواء أسطورية باحدى الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب حميد على الفيديو: "أغنية فرح بنتي نبيلة.. عقبال أولادكم جميعًا".

وظهر حميد في الفيديو يرقص مع ابنته نبيلة احتفالًا بزفافها، وقاموا بالغناء معًا وسط أجواء مبهجة جذبت الحضور في الفرح، وتفاعلوا معها، كما لفتت أنظار رواد السوشيال ميديا الذين هنأوا حميد بزواج ابنته.

https://fb.watch/kG96zOJs6N/?mibextid=Nif5oz



أغنية "أبو قلب كبير" كتبت كلماتها وقامت بتلحينها، والدة نبيلة حميد الشاعري أردنية الجنسية، ومن توزيع محمود الشاعري، ولعب الجيتار أحمد حسين، وقام بغنائها خلال حفل الزفاف حميد الشاعري وابنته نبيلة.

الجدير بالذكر أن الكابو حميد الشاعري، احتفل في أجواء أسطورية بحفل زفافها ابنته نبيلة، وسط حضور كبير من الوسط الفني والإعلامي، وشارك عدة نجوم في إحياء حفل الزفاف، كان على رأسهم الهضبة عمرو دياب، والذي جاء من الكويت خصيصًا لحضور حفل الزفاف، والنجم محمد حماقي، وعدد كبير من نجوم جيل التسعينات، هشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وحسام حسني ومحمد محيي، كما حضر النجم حكيم وأحمد سعد، ومن الشباب مصطفى شوقي وهيثم نبيل، والمنتج نصر محروس.

ومن الوسط الفني والإعلامي حضرت يسرا وأكرم حسني وأحمد زاهر وبناته، كما حضر محمد السعدي ومنى الشاذلي وأحمد خيري وساندي وعدد كبير من الملحنين والشعراء.