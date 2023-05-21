أستاذ طب نفسي يكشف لـ"آخر النهار" خطورة النوم المتقطع: قد يسبب الوفاة

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" عن قضية مهمة جدًا في الفترة الأخيرة، تخص التقلبات الجوية واهتمام الناس بالتكنولوجيا جعل الناس لا تعرف أن تنام بسهولة.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن اهتمام الناس بالتكنولوجيا يؤثر على النوم مما يؤدي إلى انتشار السكتات القلبية، مثلما حدث مع الفنان الراحل مصطفى درويش.

وفي السياق، قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن مرض الاكتئاب المصاحب للقلق ويُصاب به 70% من مرضى الاكتئاب والقلق ويؤدي إلى اضطراب النوم.

وأشار إلى أن القلق يؤدي إلى الإصابة بالأرق المبكر، مضيفًا: "بمعنى أن الفرد لا يستطيع الدخول في النوم، أما الاكتئاب يسبب النوم المتقطع".

وتابع: "المخ يحتاح عدد ساعات معينة لكي يرتب نفسه أكثر، وأيضًا الأحلام تكون منتظمة أفضل، مما ينعكس على نشاط الفرد بعد الاستيقاظ".

واستكمل: "عدم النوم بانتظام يجعل الإنسان مجهدًا لا يستطيع التفكير بشكل سليم، وبالتالي يؤثر على عدم انتظام اليوم".

وأكد أنه لابد قبل الدخول إلى النوم عدم الانشغال بأي شيء آخر مثل الموبايل أو الموسيقى أو التلفاز أو أي إضافة من أجل إنتاج مادة الميلاتونين التي تساعد على النوم.

أستاذ طب نفسي ينصح بممارسة تمارين الاسترخاء قبل النوم

كما أوضح أن عدم النوم لفترات كافية يؤدي إلى الوفاة، مؤكدًا أنه يجب تعلم تمارين الاسترخاء قبل النوم، محذرًا من ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة لأن ذلك يسبب زيادة الأدرنالين وهو ضد النوم، متابعًا: "يجب يكون هناك مسافة بين ممارسة الرياضة والنوم بحوالي ساعة لكي يهدأ الجسم ويدخل في النوم بسهولة".