القوات المسلحة السودانية: وجهنا ضربات لتجمعات قوات الدعم السريع فى الخرطوم وبحري

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الأحد، أن الموقف العملياتي مستقر بجميع أنحاء البلاد عدا مناوشات مع قوات الدعم السريع بأجزاء من العاصمة الخرطوم.

وأضافت القوات المسلحة السودانية في بيان لها مساء اليوم نشرته علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الجيش السوداني وجهت ضربات لتجمعات من قوات الدعم السريع في شمال ووسط بحري وجنوب الخرطوم، أسفرت عن تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات ZS محملة بالذخائر وقتلى وجرحى من الدعم السريع.

وأوضحت، أن قوات الدعم السريع قامت أمس السبت، باقتحام سفارتي باكستان وقطر واتلفوا ونهبوا المقرين بما في ذلك السيارات الدبلوماسية، كما قاموا اليوم بنهب وتدمير مجمع إدارات جامعة النيلين.

القوات المسلحة السودانية تناشد المواطنين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات

وأشارت إلى أنه جرى رصد عمليات هروب كبيرة لقوات الدعم السريع نحو الغرب علي متن مئات العربات بأنواع مختلفة، وجميعها محمل بالمنهوبات.

وأكد البيان أن قوات الجيش السوداني مستمرة في متابعة نشاطات الدعم السريع داخل وخارج العاصمة وبكامل الجاهزية للتعامل مع أي متغيرات.

وناشدت القوات المسلحة السودانية المواطنين بتفادي أماكن أي اشتباكات لقوات الجيش مع الدعم السريع، والحرص على تجنب الاقتراب من أي أجسام معدنية غريبة حرصاً على سلامتهم.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء السبت، بتوقيع اتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام تبدأ بعد 48 ساعة.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر سودانية، أن اتفاق الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع يتضمن خروج المسلحين من المستشفيات وإصلاح المرافق.

وأشارت الوكالة الدولية إلي أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى انهيار مخزون المواد الغذائية والنقدية والضروريات، بجانب عمليات النهب التي تعرضت لها البنوك والسفارات والمصانع ومستودعات المساعدات، مضيفة أن الاتفاق الجديد يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام تبدأ بعد 48 ساعة.