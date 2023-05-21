الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

3 دول تتصدر رواياتها جائزة "البوكر".. وسلطنة عمان للمرة الأولى

الجائزة العالمية
الجائزة العالمية للرواية العربية

أعلن أعضاء مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" وأعضاء لجنة التحكيم؛ مساء اليوم الأحد، عن فوز رواية "تغريبة القافر" للكاتب العماني زهران القاسمي فى دورتها السادسة عشرة، وتعد المرة الاولى التى تفوز بها رواية من سلطنة عمان منذ تدشين الجائزة عام 2008.

المملكة العربية السعودية فى الصدارة

وبالنظر الى أبرز الدول التى تصدرت الأكثر فوزاً في دورات الجائزة العالمية للرواية العربية منذ تدشينها إلى اليوم نجد أن المملكة العربية السعودية جاءت في الصدارة بواقع 3 روايات فازت بالجائزة هي "ترمي بشرر" للكاتب عبده خال عام 2010، رواية "طوق الحمام" لرجاء عالم مناصفة مع الكاتب المغربى محمد الأشعري عن روايته "القوس والفراشة" في عام 2011 وتعد المرة الأولى للرواية المغربية التي فازت بالجائزة حتى اليوم، وللمرة الثالثة عام 2017 عندما فاز الكاتب محمد حسن علوان بالجائزة عن روايته "موت صغير".

مصر والأردن ولبنان في الترتيب الثاني

يأتي في الترتيب الثاني كل من مصر والأردن ولبنان بواقع فوز كل منهما مرتين بالجائزة منذ تدشينها، حيث فاز الروائي بهاء طاهر بالجائزة عن روايته "واحة الغروب" عام 2008، والدكتور يوسف زيدان فاز عام 2009 عن روايته "عزازيل"، وبالنسبة للأردن فازت رواية "حرب الكلب الثانية" للكاتب الأردنى إبراهيم نصر الله بالجائزة عام 2018، ورواية "دفاتر الوراق" للكاتب الأردني جلال برجس عام 2021، كما فاز الكاتب اللبناني ربيع جابر الجائزة عام 2012 عن روايته "دروز بلغراد"، كما فاز الكاتبة اللبنانية هدى بركات بالجائزة عن روايتها "بريد الليل" عام 2019.

5 دول فازت بها لمرة واحدة فقط

بينما فازت الدول “ الكويت عن رواية (ساق البامبو للكاتب سعود السنعوسى عام 2013) ، العراق عن رواية ( فرانكشتاين فى بغداد للكاتب أحمد سعداوي عام 2014)، تونس عن رواية (الطلياني للكاتب شكرى المبخوت عام 2015)، فلسطين عن رواية (مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة للكاتب ربعي المدهون عام 2016)، الجزائر عن رواية (الديوان الإسبرطي للكاتب عبد الوهاب عيساوي عام 2020)، ليبيا عن رواية ”خبز على طاولة الخال ميلاد للكاتب محمد النعاس عام 2022" لمرة واحدة بالجائزة العالمية للرواية العربية منذ تدشينها. 

6 روايات فى القائمة القصيرة لعام 2023

يذكر أن، الجائزة في شهر مارس الماضي كشفت عن الروايات العربية الستة التي وصلت إلى القائمة القصيرة وهي كالآتي: رواية "أيام الشمس المشرقة" للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي، رواية "مَنّا" للكاتب الصديق حاج أحمد، رواية "حجر السعادة" للكاتب أزهر جرجيس، رواية "كونشيرتو قورينا إدواردو" للكاتبة نجوى بن شتوان، رواية "الأفق الأعلى" للكاتبة فاطمة عبدالحميد، رواية "تغريبة القافر" للكاتب زهران القاسمي.

الجائزة العالمية للرواية العربية تغريبة القافر زهران القاسمي عبده خال محمد حسن علوان

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