الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 وتردد القنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها  الفرق المحببة إليهم ويشجعونها بشكل دائم في منافساتها.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 والقنوات الناقلة

نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 والقنوات الناقلة لها سواء على القمر الصناعي أو على الإنترنت.
 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 

المقاولون العرب * طلائع الجيش 
الساعة  7:00 مساء بتوقيت القاهرة 
على ON TIME SPORS HD

الاتحاد السكندري * المصري البورسعيدي 
الساعة  7:00 مساء بتوقيت القاهرة 
على  ON TIME SPORS HD

 

الداخلية * الزمالك 
الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة 
على  ON TIME SPORS HD. 

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتفاق * الفتح 
الساعة  7:00مساء بتوقيت القاهرة 
على SSC SPORTS

ضمك * أبها 
الساعة 7:00مساء بتوقيت القاهرة 
على SSC SPORTS

الفيحاء * الرائد 
الساعة 7:00مساء بتوقيت القاهرة 
علىSSC SPORTS

الوحدة * الخليج 
الساعة 9:30مساء بتوقيت القاهرة 
على  SSC SPORTS

التعاون * الطائي 
الساعة 9:30مساء بتوقيت القاهرة 
على SSC SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

نيوكاسل يونايتد * ليستر سيتي 
الساعة  10 مساء  بتوقيت القاهرة 
على bein sports connect

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

روما *  ساليرنيتانا 
الساعة  7:30 بتوقيت القاهرة 
على AD SPORTS HD

إمبولي * يوفنتوس 
الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة 
علىAD SPORTS HD
 

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 تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات 

تردد: 12226.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: SD.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات 

تردد: 11861.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات 

تردد 10853
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات

تردد: 12303.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.

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