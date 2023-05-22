جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 وتردد القنوات الناقلة
يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها الفرق المحببة إليهم ويشجعونها بشكل دائم في منافساتها.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 والقنوات الناقلة
نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 والقنوات الناقلة لها سواء على القمر الصناعي أو على الإنترنت.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المقاولون العرب * طلائع الجيش
الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة
على ON TIME SPORS HD
الاتحاد السكندري * المصري البورسعيدي
الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة
على ON TIME SPORS HD
الداخلية * الزمالك
الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة
على ON TIME SPORS HD.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الاتفاق * الفتح
الساعة 7:00مساء بتوقيت القاهرة
على SSC SPORTS
ضمك * أبها
الساعة 7:00مساء بتوقيت القاهرة
على SSC SPORTS
الفيحاء * الرائد
الساعة 7:00مساء بتوقيت القاهرة
علىSSC SPORTS
الوحدة * الخليج
الساعة 9:30مساء بتوقيت القاهرة
على SSC SPORTS
التعاون * الطائي
الساعة 9:30مساء بتوقيت القاهرة
على SSC SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد * ليستر سيتي
الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة
على bein sports connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما * ساليرنيتانا
الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة
على AD SPORTS HD
إمبولي * يوفنتوس
الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة
علىAD SPORTS HD
تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات
تردد: 12226.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: SD.
تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات
تردد: 11861.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.
تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات
تردد 10853
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.
تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات
تردد: 12303.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الجودة: HD.