جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 وتردد القنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها الفرق المحببة إليهم ويشجعونها بشكل دائم في منافساتها.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 والقنوات الناقلة

نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-5-2023 والقنوات الناقلة لها سواء على القمر الصناعي أو على الإنترنت.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



المقاولون العرب * طلائع الجيش

الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة

على ON TIME SPORS HD

الاتحاد السكندري * المصري البورسعيدي

الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة

على ON TIME SPORS HD





الداخلية * الزمالك

الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة

على ON TIME SPORS HD.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتفاق * الفتح

الساعة 7:00مساء بتوقيت القاهرة

على SSC SPORTS

ضمك * أبها

الساعة 7:00مساء بتوقيت القاهرة

على SSC SPORTS

الفيحاء * الرائد

الساعة 7:00مساء بتوقيت القاهرة

علىSSC SPORTS

الوحدة * الخليج

الساعة 9:30مساء بتوقيت القاهرة

على SSC SPORTS

التعاون * الطائي

الساعة 9:30مساء بتوقيت القاهرة

على SSC SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



نيوكاسل يونايتد * ليستر سيتي

الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة

على bein sports connect





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



روما * ساليرنيتانا

الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة

على AD SPORTS HD

إمبولي * يوفنتوس

الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة

علىAD SPORTS HD





تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سا ت

تردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل س ات

تردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات

تردد 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي نايل سات

تردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.