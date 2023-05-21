الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يقود مران الأهلى استعدادًا لمواجهة إنبى فى الدورى

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، باللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن المرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية في «الجيم» والملاعب مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا، مخطط الأحمال.

فيما قاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.

مران الأهلي كولر انبى الدوري الترجي التونسي

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