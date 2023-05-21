مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يغلق محال حواره بعد دهس جندى

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من غزة تفاصيل دهس جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي من قبل سيارة فلسطينية في حواره جنوبي نابلس.

وكشفت خلال تصريحاتها للقناة، أنه يوجد حالة استنفار في الجيش الإسرائيلي للبحث عن منفذ الدهس، ويتم عمل تمشيط في المنطقة وإغلاق المحال ويتم أخذ الكاميرات للبحث عن المنفذ.

منع المركبات الفلسطينية من دخول حواره وزعترة

وأشارت إلى أن الجندي تم نقله إلى المستشفى وكشفت عن إصابته بجروح بسيطة، مؤكدة أنه يتم منع أي مركبات فلسطينية من الدخول لبلدة حواره وزعترة.