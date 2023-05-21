الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاستعدادات النهائية لانطلاق رائدي الفضاء السعوديين في مهمة إكس -2

إكس - 2
إكس - 2

دخلت الاستعدادات في فلوريدا لإنطلاق رائدي الفضاء السعوديين في مهمة  إكس - 2، في الطور الآخير، إذ تتم العملية خلال الثلاث ساعات القادمة.

من جانبها، أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاء AX-2 في موعدها المقرر اليوم مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، التي تحمل على متنها أربعة رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأمريكيَّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، اليوم الأحد، بحضور مستشارة الهيئة السعودية للفضاء المهندسة مشاعل الشميمري، ومايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، ومدير البرنامج الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات في شركة "أكسيوم سبيس" ديريك هاسمان، ومدير برنامج الرحلات الفضائية في شركة "سبيس إكس" بانجي ريد، حيث أكدوا الجاهزية التامة لطاقم المهمة الفضائية، وأنه سيتم إطلاق الرحلة في الموعد المحدد من قاعدة كيب كنافيرال، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

فلوريدا رائدي الفضاء السعوديين مهمة إكس - 2 ناسا سبيس إكس

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