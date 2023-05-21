الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تكلف الأدلة الجنائية برفع آثار حريق غرفة حفظ قضايا الجنح المستأنفة ببورسعيد

حريق
حريق

كلفت النيابة العامة الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ بفحصِ موقعِ الحريقِ الذي اندلَعَ اليومَ بإحدَى غُرفِ حفْظِ قضايَا الجنحِ المستأنفَةِ بِبُورَسعِيدَ والذي أسفرَ عنِ احتراقِ 25 صندوقًا تحوِي (١٠٣٢) قضيةَ مِن تلك القضايَا ورفْعِ ما بهِ من آثارٍ بيانًا لسببِ حدوثِ الحريقِ ونقطةِ بدايتِهِ.

تمكّنَتِ النيابةُ العامةُ مِنِ استرجاعِ (١٠٣٢) قضيةً محترقةً، مِن الحريقِ الذي اندلَعَ اليومَ بإحدَى غُرفِ حفْظِ قضايَا الجنحِ المستأنفَةِ بِبُورَسعِيدَ، وذلكَ مِن نُسخِ تلكَ القضايَا الإلكترونيةِ المخزَّنةِ بمركزِ بياناتِ النيابةِ العامةِ، والتي سبْقَ أرشَفَتُها إلكترونيًّا خلالَ مشروعِ أرشفةِ كافّةِ وثائقِ ومستنداتِ النيابةِ العامةِ إلكترونيًّا، الجارِي تنفيذُه إعمالًا لإِستراتيجيَّةِ النيابةِ العامةِ للتحوّلِ الرقْميِّ.

وكانَ قدِ اندلعَ ظهيرةَ اليومِ الأحدِ الموافقِ الحادِي والعشرينَ مِن شهرِ مايُو الجارِي حريقٌ بإحدَى غُرفِ حفْظِ قضايَا الجنحِ المستأنفَةِ التابعَةِ لنيابَةِ بورَسعيدَ الكُليّةِ بمبنًى مُلحَقٍ بمقرِّ محكمَةِ بورَسعيدَ الابتدائيةِ، إذْ أسفرَ الحادثُ عنِ احتراقِ خمسَةٍ وعشرينَ صندوقًا تحوِي (١٠٣٢) قضيةَ مِن تلك القضايَا، وإصابةِ أحدِ الموظفِينَ بالغرفةِ بحروقٍ طفيفَةٍ بأنحاءٍ متفرقةٍ بالجسَدِ، فبادرتِ النيابةُ العامةُ بالتحقيقِ في الواقعَةِ بمعاينَةِ موقعِ الحريقِ عقِبَ أنْ أخمدَتْهُ قُواتُ الحمايةِ المدنيَّةِ، 

الأكثر قراءة

السفير الفلسطيني بالقاهرة لـ الدستور: اجتماع حكومة الاحتلال تحت الأقصى "نذير شؤم"

"أسئلة مجانية" في اليوم الثاني لمبادرة تميز لحزب حماة وطن بالمنيا (صور)

سعر أوقية الذهب وجرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 21 مايو 2023

سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات المسائية اليوم الأحد 21 مايو 2023

النيابة تسترجع 1032 قضية محترقة من قضايا الجنح المستأنفة ببورسعيد

اقرأ فى "الدستور" غدًا.. الحكومة تسعى لغلق ملف مخالفات البناء نهائيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل