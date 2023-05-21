النيابة تكلف الأدلة الجنائية برفع آثار حريق غرفة حفظ قضايا الجنح المستأنفة ببورسعيد

كلفت النيابة العامة الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ بفحصِ موقعِ الحريقِ الذي اندلَعَ اليومَ بإحدَى غُرفِ حفْظِ قضايَا الجنحِ المستأنفَةِ بِبُورَسعِيدَ والذي أسفرَ عنِ احتراقِ 25 صندوقًا تحوِي (١٠٣٢) قضيةَ مِن تلك القضايَا ورفْعِ ما بهِ من آثارٍ بيانًا لسببِ حدوثِ الحريقِ ونقطةِ بدايتِهِ.

تمكّنَتِ النيابةُ العامةُ مِنِ استرجاعِ (١٠٣٢) قضيةً محترقةً، مِن الحريقِ الذي اندلَعَ اليومَ بإحدَى غُرفِ حفْظِ قضايَا الجنحِ المستأنفَةِ بِبُورَسعِيدَ، وذلكَ مِن نُسخِ تلكَ القضايَا الإلكترونيةِ المخزَّنةِ بمركزِ بياناتِ النيابةِ العامةِ، والتي سبْقَ أرشَفَتُها إلكترونيًّا خلالَ مشروعِ أرشفةِ كافّةِ وثائقِ ومستنداتِ النيابةِ العامةِ إلكترونيًّا، الجارِي تنفيذُه إعمالًا لإِستراتيجيَّةِ النيابةِ العامةِ للتحوّلِ الرقْميِّ.

وكانَ قدِ اندلعَ ظهيرةَ اليومِ الأحدِ الموافقِ الحادِي والعشرينَ مِن شهرِ مايُو الجارِي حريقٌ بإحدَى غُرفِ حفْظِ قضايَا الجنحِ المستأنفَةِ التابعَةِ لنيابَةِ بورَسعيدَ الكُليّةِ بمبنًى مُلحَقٍ بمقرِّ محكمَةِ بورَسعيدَ الابتدائيةِ، إذْ أسفرَ الحادثُ عنِ احتراقِ خمسَةٍ وعشرينَ صندوقًا تحوِي (١٠٣٢) قضيةَ مِن تلك القضايَا، وإصابةِ أحدِ الموظفِينَ بالغرفةِ بحروقٍ طفيفَةٍ بأنحاءٍ متفرقةٍ بالجسَدِ، فبادرتِ النيابةُ العامةُ بالتحقيقِ في الواقعَةِ بمعاينَةِ موقعِ الحريقِ عقِبَ أنْ أخمدَتْهُ قُواتُ الحمايةِ المدنيَّةِ،