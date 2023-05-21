سهيل خان: الاقتصاد الأمريكي مؤثر على كل دول العالم ويجب تخفيض النفقات

قال سهيل خان، المستشار السياسي لجورج بوش، إن إنفاق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان كبيرًا بسبب كورونا، ولكنه لا يضاهي إنفاق الرئيس جوبايدن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتصاد الأمريكي مهم ومؤثر على كل دول العالم، ولكن يجب أن يتم تخفيض النفقات، مؤكدًا أنه يثق في رفع سقف الدين قبل الوقت المدد لانتهاء الأموال السائلة بأمريكا.

يجب عدم الانفاق أكثر مما نحصل عليه بالمستقبل

وتابع، أنه في المستقبل يجب عدم الإنفاق أكثر مما نحصل عليه، مشيرًا إلى أن المهلة المحددة 1 يونيو من قبل مديرة الخزانة الأمريكية، ليست نهائية وسيتم رفع سقف الدين الأمريكي.