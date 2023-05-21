"صحة الغربية" تستعد لإطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة (صور)

عقدت مديرية الصحة بالغربية، اجتماعها التمهيدي للحملة التنشيطية الخدمية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار (حقك تنظمي)، والتى تنطلق في الفترة من 4 - 15 يونيو القادم وعلى مرحلتين الأولى من 4 - 8 يونيو بادارات المحلة ١، طنطا١، السنطة، بسيون، وقطور، عل ان تنطلق المرحلة الثانية من 11 - 15 من نفس الشهر، وتضم طنطا٢، المحلة٢، كفر الزيات، زفتي، وسمنود.

تم تقسيم الاجتماع إلى جلستين الاولي مع مديري الادارات وفرق الاشراف بالادارات والمديرية وكذلك مدير عام الرعايه الأساسية ومدير عام العلاجي وادارة التمريض بالمديرية ومكافحة العدوى والشراء الموحد ورعاية الامومة والطفولة، وتم خلال هذه الجلسة توضيح الادوار والمسؤليات علي الجميع ومناقشة اليات الاعداد والتنفيذ والتنسيق والتقييم والمتابعة.

ضمت الجلسة الثانية القيادات التنفيذية والطبيعية من مؤسسات المجتمع المدني الاهلي والحكومي، (وحدة السكان بالمحافظة - المجلس القومي للمرأة - المجلس القومي للسكان - الهيئة العامة للاستعلام - مديرية الشباب والرياضة - مديرية التضامن (تنمية المرأة - شئون المرأة) - الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار - مديرية التربية والتعليم - مديرية القوي العامله - مديرية الزراعة - الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالغربية - ادارة الاعلام والتربية السكانية - مديرية الاوقاف.

جاء ذلك لتعظيم الاستفادة القصوى بالامكانيات المتاحة وتفعيل التعاون والشراكة المجتمعية لتحريك المجتمع والدعوة لكسب التأييد للحملة للخدمات والأنشطة التي تقدم على مدار المرحلتين، وتم طرح الافكار والاراء الغير تقليدية لتفعيل التفاعل وتعظيم الاستفادة بما يعود علي المواطن المصرى لتفعيل مبادرة تنمية الاسرة المصرية لضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية واشراف كل من الدكتور اسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، الدكتورة دعاء محمد رئيس الادارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الدكتورة هناء الخولى، مدير وحدة الاعلام بقطاع السكان، والدكتورة سلوى شوقي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالغربية، وايمن محمود، مسئول اعلام مديرية الصحة بالغربية، وتحدثت الخولي، عن مشروع تنمية صحة الأسرة وكبفية الترويج والتسويق للمبادرة والحملة كاحد فعاليات المبادرة وحرص القيادات السياسية والتنفيذية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء المواطن المصرى وما هو دور الاعلام الصحي لتدعيم الحدث وطرق التواصل المختلفة لمواجهة التحديات المجتمعية والايدلوجية التي ترتبط بمفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.



أشارت سلوي شوقي إلى أن أهمية تكامل الادوار بين فرق العمل المختلفة على مستوي المحافظة و اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتأثيرها علي جهود التنمية والبناء التي تنفذها الدولة، موضحاََ أن خطة المحافظة لتنفيذ المشروع سيتم متابعة تنفيذها من خلال خمس لجان متخصصة في مجالات التدريب، الإعلام، التوعية، الخدمات والتمكين الاقتصادي.

أضافت أن كل لجنة تختص بحزمة من الأدوار التي تضمن تحويل معايير ومؤشرات وأهداف خطة المحافظة إلى أنشطة وخدمات ملموسة في الواقع وقياس مردود تنفيذ الخطة ونسب الإنجاز والمتابعة المستمرة من خلال المتابعة وما تم تحقيقه من جميع الجهات المعنية على أرض الواقع.

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