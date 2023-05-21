الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رامي قليوبي يكشف سر فرض بريطانيا حظر على الألماس الروسي

رامي قليوبي
رامي قليوبي

قال رامي قليوبي، أستاذ زائر بكلية الاستشراق، إن فرض مجموعة السبع، عقوبات جديدة على روسيا من باب تشديد الخناق عليها، مشيرًا إلى أن مجموعة السبع كانت تسمى الثمانية قبل خروج روسيا منها بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأضاف  خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية رشا عماد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مجموعة السبع تشكل محورًا معاديًا لروسيا، مؤكدًا أن كل العقوبات على روسيا غير فعالة لأنها ليست دولية وذلك على عكس العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وكوريا الشمالية.

فرض حظر على الألماس الروسي

وعن فرض بريطانيا حظر على الألماس الروسي، قال إن الدول الأوروبية غير متجانسة في مسالة فر العقوبات على روسيا، فأمريكا وبريطانيا هما أكثر الدول الغربية التي تريد خنق الاقتصاد الروسي، وذلك على عكس ألمانيا وفرنسا الداعيتان إلى الحوار، والمجر الداعية للتعاون مع روسيا. 

وأشار إلى أن بريطانيا أكثر المعارضين لروسيا وتستقبل المعارضين لها والمنشقين عنها وطبيعي أن يخرج عقوبة حظر الألماس الروسي منها. 

رامي قليوبي الألماس الروسي فرض حظر مجموعة السبع عقوبات تشديد الخناق الدول الأوروبية بريطانيا

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