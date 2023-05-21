الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بالشروع في قتل سائق بسبب ركنة توك توك

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس، الأحد، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالشروع فى قتل سائق بسبب مشاجرة خلافات نشبت بينهم حول ركنة التوك توك، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة عين شمس إخطار من أحد المستشفيات باستقباله سائق مركبة "توك توك" مصابا بجروح نافذة بالجسم عقب وقوع مشاجرة بينه وبين شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" خاصته أمام محل المشكو فى حقهما.

وتبين من التحريات أن المتهمين تعدّيا على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته بجروح نافذة بالجسم وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

أحد المستشفيات التحريات التوك توك الشروع في قتل المتهمين النيابة التحقيق

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