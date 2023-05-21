محافظ الإسماعيلية: توريد 72.5٪ من القمح المستهدف بالمحافظة

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأحد، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى صباح اليوم بلغت 35 ألفًا و٩٢١ طن من القمح المحلي التي تم توريدها إلى مراكز التجميع داخل المحافظة بصوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان وكذلك خارج المحافظة بمراكز تجميع شركة مطاحن شرق الدلتا والصوامع الملحقة والمعدنية ومركز تجميع الحمد.

أوضح مدير مديرية التموين بالإسماعيلية خلال بيان، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم ٢٠٢٣ الحالي يتم متابعته من اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ ٣٣ ألف و٢٧ فدان و١٣ قيراط، مضيفًا أن المساحة التي تم حصادها منذ بداية موسم حصاد القمح ٢٠٢٣ وحتى الآن تبلغ ٣٠ ألف فدان حيث تم توريد ٣٥ ألف و٩٢١ طن و٣٨٢ كيلو من القمح المحلي، منهم ٢٨٧٥٨ طن و٤١٦ ك كمية موردة داخل المحافظة، و٧١٦٢ طن و ٩٦٦ ك كمية موردة خارج المحافظة، بنسبة توريد إجمالية وصلت إلى ٧٢.٥ ٪ .

وتم توريدها إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك لمراكز تجميع شركة مطاحن شرق الدلتا والصوامع الملحقة والمعدنية ومركز تجميع الحمد.

وأكد بشارة ضرورة استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.